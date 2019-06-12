Суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp

12 июня, 2019, 09:33

Барышевский районный суд Киевской области временно приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров воздушным транспортом

Постановление от 24 мая опубликована в Едином госреестре судебных решений.

Лицензия приостановлена в рамках обеспечения иска к компании. Имя истца в определении не указано.

Согласно документу, "истец основывает свои исковые требования тем, что она отказалась от услуг по перевозке воздушным транспортом, которые не предоставленные и отсроченные ответчиком, считает, что действия и деятельность ответчика нарушают ее права на качественные услуги и обслуживание и безопасность услуг, а потому должны быть прекращены, а также необходимо обязать ответчика воздержаться от совершения действий, которые нарушают условия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом ".

В связи с этим суд временно приостановил действие лицензии, выданной ООО Авиакомпания Скайап на основании приказа Государственной авиационной службы Украины №454 от 18 мая 2018 года.

Впрочем полностью запретить компании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом суд отказался.

Постановление подлежит немедленному исполнению со дня принятия. Подача апелляционной жалобы не приостанавливает его исполнения.

Авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

"Учитывая абсурдность и неправомерность действий суда, постановление было обжаловано авиакомпанией SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019. В ближайшее время решение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку оно не имеет под собой никаких законных оснований. Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины ", - пояснили в компании

Кроме того, по словам представителей SkyUp, неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что основанием для принятия им решения о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp Airlines стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не был клиентом, - заявили в SkyUp Airlines.

В компании заявили, что решение "является лишь следствием недобросовестной конкуренции".

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Напомним, ООО " Авиакомпания" Скайап " зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний Евгений Хайнацкий.

Основателем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

18 мая 2018года SkyUp выдали сертификат эксплуатанта воздушных судов, первый рейс компания осуществила 19 мая.