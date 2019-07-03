Федерация велоспорта рассмотрит вопрос об отставке Башенка, который унизил чемпионку Европейских игр
3 июля, 2019, 16:53
Федерация велоспорта Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении президента Александра Башенко, который публично оскорбил чемпионку Европейских игр Анну Соловей
Об этом сообщил первый вице-президент Федерации велоспорта Андрей Гривко в facebook.
"Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что в федерацию поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины. Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум ФВУ. На нем будет рассмотрен вопрос о целесообразности пребывания Александра Башенко в должности руководителя федерации. Далее этот вопрос будет вынесен на всеукраинскую конференцию", - сказал Гривко.
- Напомним, 1 июля председатель Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анна Соловей.
- Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом федерации велоспорта Украины Александром Башенко.
- 2 июля Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.
- 4 июля в Киеве состоится акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей, которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко.
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