Федерация велоспорта рассмотрит вопрос об отставке Башенка, который унизил чемпионку Европейских игр

3 июля, 2019, 16:53

Федерация велоспорта Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении президента Александра Башенко, который публично оскорбил чемпионку Европейских игр Анну Соловей

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации велоспорта Андрей Гривко в facebook.

"Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что в федерацию поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины. Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум ФВУ. На нем будет рассмотрен вопрос о целесообразности пребывания Александра Башенко в должности руководителя федерации. Далее этот вопрос будет вынесен на всеукраинскую конференцию", - сказал Гривко.