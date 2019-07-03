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Espreso.tvСпортФедерация велоспорта рассмотрит вопрос об отставке Башенка, который унизил чемпионку Европейских игр

Федерация велоспорта рассмотрит вопрос об отставке Башенка, который унизил чемпионку Европейских игр


фото: noc-ukr.org
Федерация велоспорта Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос об освобождении президента Александра Башенко, который публично оскорбил чемпионку Европейских игр Анну Соловей

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации велоспорта Андрей Гривко в facebook.

"Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что в федерацию поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины. Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум ФВУ. На нем будет рассмотрен вопрос о целесообразности пребывания Александра Башенко в должности руководителя федерации. Далее этот вопрос будет вынесен на всеукраинскую конференцию", - сказал Гривко.

 

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