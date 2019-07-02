Жданов поддержал чемпионку Европейских игр в конфликте с президентом Федерации велоспорта

2 июля, 2019, 14:44

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом федерации велоспорта Украины Александром Башенко

Об этом Жданов написал в facebook.

Министр рассказал, что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей.

"Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой. Министерство молодежи и спорта на ее стороне. Мы всегда подставим Анне плечо и будем отстаивать ее права как спортсменки и члена сборной команды Украины. Заверил, что она может рассчитывать на поддержку Министра спорта Украины ", - написал Жданов.