РФ выдвинула 8 украинским морякам окончательное обвинение
Об этом сообщила в Twitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
В ответ на обвинения украинцы заявили, что не признают вину, поскольку, согласно международному праву, они являются военнопленными.
"ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции", -написала Супрун.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что военнопленным украинским морякам Евгению Семидоцькому, Юрий Будзилу, Богдану Небылицы, Владимиру Терещенко, Андрей Опрыску, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову начали объявлять обвинение в окончательной редакции ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконный пересечений государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой).
ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции. #FreeAzovSeaSailors #POW pic.twitter.com/bufGYkiWll- Ульяна Супрун (@usuprun) 30 июня 2019 г.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже. Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .
- Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленных моряков.
- 10 мая Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения .
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