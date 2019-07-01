РФ выдвинула 8 украинским морякам окончательное обвинение

1 июля, 2019, 08:03

Власти РФ выдвинули 8 военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции

Об этом сообщила в Twitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В ответ на обвинения украинцы заявили, что не признают вину, поскольку, согласно международному праву, они являются военнопленными.

"ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции", -написала Супрун.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что военнопленным украинским морякам Евгению Семидоцькому, Юрий Будзилу, Богдану Небылицы, Владимиру Терещенко, Андрей Опрыску, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову начали объявлять обвинение в окончательной редакции ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконный пересечений государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой).