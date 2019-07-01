//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРФ выдвинула 8 украинским морякам окончательное обвинение

РФ выдвинула 8 украинским морякам окончательное обвинение

Власти РФ выдвинули 8 военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции

Об этом сообщила в Twitter и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В ответ на обвинения украинцы заявили, что не признают вину, поскольку, согласно международному праву, они являются военнопленными.

"ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции", -написала Супрун.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что военнопленным украинским морякам Евгению Семидоцькому, Юрий Будзилу, Богдану Небылицы, Владимиру Терещенко, Андрей Опрыску, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову начали объявлять обвинение в окончательной редакции ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконный пересечений государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой).

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже. Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .
  • Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленных моряков.
  • 10 мая Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
  • Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать