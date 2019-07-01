Никаких оснований. Вице-премьер о требовании привлечь Климкина к ответственности
1 июля, 2019, 18:16
Вице-премьер Павел Розенко не видит оснований для привлечения министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности
Об этом он написал в Facebook.
"Никаких оснований для привлечения министра иностранных дел Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности я не вижу. Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра", - написал он.
По его мнению, нота МИД Украины на предложение России обменять пленных российским режимом моряков на признание Крыма частью России - "профессиональная, своевременная и правильная по духу и по содержанию".
"Украинские моряки должны быть освобождены из плена по решению международных судов немедленно, безусловно, без всякого шантажа и дополнительных условий со стороны России", - отметил Розенко.
- Ранее сообщалось, что Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск".
- Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое сделали в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
- Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МИД Павла Климкина.
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