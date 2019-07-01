//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНикаких оснований. Вице-премьер о требовании привлечь Климкина к ответственности

Никаких оснований. Вице-премьер о требовании привлечь Климкина к ответственности

Вице-премьер Павел Розенко не видит оснований для привлечения министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности

Об этом он написал в Facebook.

"Никаких оснований для привлечения министра иностранных дел Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности я не вижу. Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра", - написал он.

По его мнению, нота МИД Украины на предложение России обменять пленных российским режимом моряков на признание Крыма частью России - "профессиональная, своевременная и правильная по духу и по содержанию".

"Украинские моряки должны быть освобождены из плена по решению международных судов немедленно, безусловно, без всякого шантажа и дополнительных условий со стороны России", - отметил Розенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать