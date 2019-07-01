Зеленский направил письмо Гройсману, чтобы дисциплинарно наказать Климкина

1 июля, 2019, 14:15

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан, передает сайт президента.

Отмечается, что такое решение президент Владимир Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте МИД РФ от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме президента к премьер -министру.

Ранее сообщалось, что Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск".

Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое сделали в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".