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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: как выглядит медальный зачет перед последним днем соревнований

Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет перед последним днем соревнований


фото: noc-ukr.org
В общем медальном зачете Европейских игр-2019 сборная Украины удерживается среди лидеров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины по итогам девяти дней Европейских игр получила 37 наград - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых. Нашу сборную опережают Россия, Беларусь и Италия.

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