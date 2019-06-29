Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет перед последним днем соревнований
29 июня, 2019, 22:51
В общем медальном зачете Европейских игр-2019 сборная Украины удерживается среди лидеров
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по итогам девяти дней Европейских игр получила 37 наград - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых. Нашу сборную опережают Россия, Беларусь и Италия.
- Напомним, 29 июня украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве.
- На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
- Кроме этого, украинские каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь получили бронзовые медали .
- Украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду.
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