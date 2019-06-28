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Espreso.tvМирПосле возвращения России полномочий Эстонии необходимо выйти из ПАСЕ, - глава МВД

После возвращения России полномочий Эстонии необходимо выйти из ПАСЕ, - глава МВД

герб Эстонии
Эстонии следовало бы прекратить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как полномочия российской делегации были полностью восстановлены

Такое мнение высказал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, пишет таллинская газета Postimees .

"Западной Европе нужно дать мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм неприемлем. Эстония должна прекратить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации", - считает он.

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По словам Хельме, такое решение, принятое в отношении страны, совершившей военное нападение на два государства-члена Европейского совета (речь об Украине и Грузии), показало, какой будет реакция европейских институтов на возможную военную агрессию в отношении стран Балтии.

"Будет осуждение и символическое наказание, которое отменят по истечении пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик.

  • Как сообщалось, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, предусматривающею безусловное возвращение России в Ассамблею.
  • В этот же день российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствовали на заседании. Украинская делегация в знак протеста приостановила работу в летней сессии, за исключением рассмотрения полномочий российской делегации.
  • 26 июня ПАСЕ утвердила резолюцию, что снимает все санкции против России и это несмотря на дерзкое нарушение ею принципов Совета Европы.
  • Делегации Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии заявили о начале консультаций с национальными парламентами и правительствами о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации.
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