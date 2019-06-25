Виталий Портников: Россия победила Украину в ПАСЕ

25 июня, 2019, 11:34

Портников Виталий

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ без каких-либо предварительных условий – серьезное, я бы даже сказал, историческое поражение Запада перед лицом страны, которая первой в новом тысячелетии нарушила международное право и силой присоединила к себе чужую территорию

Но не будем себя обманывать. Это не только поражение Запада. Это еще и серьезное поражение Украинского государства. Конечно, найдутся многие, кто назовет это провалом дипломатии. Но когда проигрывает государство, когда поражение становится выбором целого народа, дипломатия оказывается бессильной.

Уже приходилось писать о том, что Запад воспользовался ситуацией, которая сложилась после президентских выборов в Украине для того, чтобы обеспечить возвращение России и свои будущие договоренности с Кремлем – а они не за горами. Но что значит – воспользовался? Западные политики обладают особой чуткостью к собственному общественному мнению. А общественное мнение и в Европе, и в Северной Америке всегда на стороне слабого, которого атакует сильный. На стороне слабого, который борется с сильным даже тогда, когда не может этого сильного победить – но сдаться тоже не может. На стороне Давида, который выходит против Голиафа.

Но если Давид не хочет воевать с Голиафом – то почему с Голиафом должен воевать зритель их поединка? Наоборот, если Давид хочет помириться с Голиафом, задача зрителя – помочь ему в этом примирении. В первую очередь – успокоить самого Голиафа.

После президентских выборов в Украине западным лидерам нечего опасаться. Весь мир видел, как украинцы подавляющим большинством голосов проголосовали за человека, который предлагал им «просто перестать стрелять». То, что этот человек говорит после своего избрания президентом, для Запада никакого значения иметь не будет. Для Запада имеет значение программа, с которой человек побеждает на выборах. "Просто перестать стрелять" - это и есть программа. Потому что в стране, которая действительно хочет сопротивляться агрессии, человек с таким лозунгом не попадет даже в первую десятку претендентов после первого тура голосования.

А в Украине такой человек победил на выборах главы государства с впечатляющим отрывом. И это впечатлило не только нас самих, но и Запад.

Украинцы могут рассказывать самим себе любые истории о мотивах, которыми они руководствовались, когда голосовали за Владимира Зеленского. О своих надеждах, о новых лицах, об усталости от традиционных политиков, о желании прекратить войну и снизить тарифы.

Все это очень интересно и занимательно для журналистов, социологов и психологов.

Но главное, за что проголосовали украинцы – так это за возможность поражения своего государства. И теперь нам всем просто нужно научиться жить в стране, которая будет терпеть одно поражение за другим.