Хищение "оборонки": Зеленский провел совещание СНБО и поручил представить предложения в течение недели
27 июня, 2019, 18:54
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу неэффективного использования государственных средств в оборонном секторе
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать", - заявил Владимир Зеленский .
В совещании приняли участие генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и временный и.о. главы СБУ Иван Баканов.
Президент Зеленский поручил участникам совещания в течение 7 дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам заседания.
- Напомним, ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставках ВСУ некачественных бронежилетов.
- 26 июня Государственное бюро расследований провело обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова.
- Бирюков назвал обыски ГБР попыткой старых поставщиков прорваться к армейским заказам.
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