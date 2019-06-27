Хищение "оборонки": Зеленский провел совещание СНБО и поручил представить предложения в течение недели

27 июня, 2019, 18:54

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать", - заявил Владимир Зеленский .

В совещании приняли участие генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и временный и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Президент Зеленский поручил участникам совещания в течение 7 дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам заседания.