Уточнили дату боя Ломаченко с Кэмпбеллом
26 июня, 2019, 09:59
Названа дата боя украинского боксера Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом
Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердила завершение переговоров об организации боя Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой пройдет 31 августа в Великобритании
В каком городе - пока неизвестно.
- Напомним, 19 июня стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком.
- 20 июня сообщили, что бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии .
- 21 июня сообщили, что украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой .
- 24 июня чемпион UFC Сехудо намерен провести с украинским боксером Василием Ломаченко боксерский поединок без перчаток.
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