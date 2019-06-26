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Espreso.tvСпортУточнили дату боя Ломаченко с Кэмпбеллом

Уточнили дату боя Ломаченко с Кэмпбеллом


фото: bigmir.net
Названа дата боя украинского боксера Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердила завершение переговоров об организации боя Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой пройдет 31 августа в Великобритании

В каком городе - пока неизвестно.

  • Напомним, 19 июня стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком.
  • 20 июня сообщили, что бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии .
  • 21 июня сообщили, что украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой .
  • 24 июня чемпион UFC Сехудо намерен провести с украинским боксером Василием Ломаченко боксерский поединок без перчаток.

 

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