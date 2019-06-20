//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНазвали новое место боя Ломаченко с Кэмпбеллом

Назвали новое место боя Ломаченко с Кэмпбеллом


фото: Tv.ua
Бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, передает 24boxing.com.ua .

По словам промоутера, поединок Ломаченко с Кэмпбеллом не произойдет в Британии.

"Нам не удалось договориться с Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначено торги. Бой, скорее всего, состоится в США", - сказал Хирн.

  • Напомним, следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа .
  • 19 июня стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать