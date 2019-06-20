Назвали новое место боя Ломаченко с Кэмпбеллом
20 июня, 2019, 08:24
Бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, передает 24boxing.com.ua .
По словам промоутера, поединок Ломаченко с Кэмпбеллом не произойдет в Британии.
"Нам не удалось договориться с Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначено торги. Бой, скорее всего, состоится в США", - сказал Хирн.
- Напомним, следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа .
- 19 июня стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком.
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