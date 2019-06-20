Назвали новое место боя Ломаченко с Кэмпбеллом

20 июня, 2019, 08:24

Бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, передает 24boxing.com.ua .

По словам промоутера, поединок Ломаченко с Кэмпбеллом не произойдет в Британии.

"Нам не удалось договориться с Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначено торги. Бой, скорее всего, состоится в США", - сказал Хирн.