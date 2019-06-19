Беринчик объяснил, почему Ломаченко не хочет с ним драться
19 июня, 2019, 17:34
Украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам Дениса Беринчика, пока чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василию Ломаченко не интересен бой против него. Однако поединок может состояться в будущем, если Беринчик станет официальным претендентом на титул.
"Мы встретимся, когда буду официальным претендентом или он захочет на спарринг с седьмым номером рейтинга. Но пока ни мне, ни компании не удастся организовать этот бой. Он не интересен ни публике, ни Васе. Мне это интересно, конечно. С удовольствием. Давайте , выскакиваем, выходим, бьемся, проиграем, выиграем, падаем, все делаем", - сказал Беринчик.
- 15 мая стало известно, что следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа .
- 22 апреля Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву и защитил Интерконтинетальный титул WBO в легком весе.
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