Беринчик объяснил, почему Ломаченко не хочет с ним драться

19 июня, 2019, 17:34

Украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Дениса Беринчика, пока чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василию Ломаченко не интересен бой против него. Однако поединок может состояться в будущем, если Беринчик станет официальным претендентом на титул.

"Мы встретимся, когда буду официальным претендентом или он захочет на спарринг с седьмым номером рейтинга. Но пока ни мне, ни компании не удастся организовать этот бой. Он не интересен ни публике, ни Васе. Мне это интересно, конечно. С удовольствием. Давайте , выскакиваем, выходим, бьемся, проиграем, выиграем, падаем, все делаем", - сказал Беринчик.