//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБеринчик объяснил, почему Ломаченко не хочет с ним драться

Беринчик объяснил, почему Ломаченко не хочет с ним драться


фото: sport.ua
Украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Дениса Беринчика, пока чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василию Ломаченко не интересен бой против него. Однако поединок может состояться в будущем, если Беринчик станет официальным претендентом на титул.

"Мы встретимся, когда буду официальным претендентом или он захочет на спарринг с седьмым номером рейтинга. Но пока ни мне, ни компании не удастся организовать этот бой. Он не интересен ни публике, ни Васе. Мне это интересно, конечно. С удовольствием. Давайте , выскакиваем, выходим, бьемся, проиграем, выиграем, падаем, все делаем", - сказал Беринчик.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать