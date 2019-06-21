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Espreso.tvСпортМесто боя Ломаченко с Кэмпбеллом остается неопределенным

Место боя Ломаченко с Кэмпбеллом остается неопределенным


фото: bigmir.net
Украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Лэнс Пагмаер.

WBC согласился в очередной раз перенести торги по бою между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. По информации источника, команды боксеров договорятся и бой таки состоится в Лондоне на арене О2.

Пагмаер утверждает, что, по словам промоутера Боба Арума, сторона Ломаченко примет условия, предложенные промоутером Кэмпбелла Эдди Хирном и согласуют место проведения боя.

 

 

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