Место боя Ломаченко с Кэмпбеллом остается неопределенным
21 июня, 2019, 15:59
Украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Лэнс Пагмаер.
WBC согласился в очередной раз перенести торги по бою между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. По информации источника, команды боксеров договорятся и бой таки состоится в Лондоне на арене О2.
Пагмаер утверждает, что, по словам промоутера Боба Арума, сторона Ломаченко примет условия, предложенные промоутером Кэмпбелла Эдди Хирном и согласуют место проведения боя.
- Напомним, следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа.
- 19 июня стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денис Беринчиком.
- 20 июня сообщили, что бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии .
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-