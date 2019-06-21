Место боя Ломаченко с Кэмпбеллом остается неопределенным

21 июня, 2019, 15:59

Украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Лэнс Пагмаер.

WBC согласился в очередной раз перенести торги по бою между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. По информации источника, команды боксеров договорятся и бой таки состоится в Лондоне на арене О2.

Пагмаер утверждает, что, по словам промоутера Боба Арума, сторона Ломаченко примет условия, предложенные промоутером Кэмпбелла Эдди Хирном и согласуют место проведения боя.