Ломаченко бросил вызов чемпион UFC
24 июня, 2019, 08:24
Чемпион UFC Сехудо намерен провести с украинским боксером Василием Ломаченко боксерский поединок без перчаток
Вызов боец бросил в twitter.
Чемпион в самой легкой и легкой весовых категориях UFC Сехудо заявил, что задумывается о боксерском поединке без перчаток с украинцем Василием Ломаченко.
"Экс-боец UFC Артем Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи (36-8). Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?" - сообщил в Twitter.
Сехудо готов устроить бой двух олимпийских золотых медалистов.
- Напомним, следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа .
- 19 июня стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком.
- 20 июня сообщили, что бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии.
- 21 июня сообщили, что украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой .
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