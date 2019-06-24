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Espreso.tvСпортЛомаченко бросил вызов чемпион UFC

Ломаченко бросил вызов чемпион UFC


фото: Reuters
Чемпион UFC Сехудо намерен провести с украинским боксером Василием Ломаченко боксерский поединок без перчаток

Вызов боец бросил в twitter.

Чемпион в самой легкой и легкой весовых категориях UFC Сехудо заявил, что задумывается о боксерском поединке без перчаток с украинцем Василием Ломаченко.

"Экс-боец UFC Артем Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи (36-8). Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?" - сообщил в Twitter.

Сехудо готов устроить бой двух олимпийских золотых медалистов.

  • Напомним, следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа .
  • 19 июня стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отказывается от поединка с соотечественником Денисом Беринчиком.
  • 20 июня сообщили, что бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии.
  • 21 июня сообщили, что украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой .

 

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