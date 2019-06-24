Ломаченко бросил вызов чемпион UFC

24 июня, 2019, 08:24

Чемпион UFC Сехудо намерен провести с украинским боксером Василием Ломаченко боксерский поединок без перчаток

Вызов боец бросил в twitter.

Чемпион в самой легкой и легкой весовых категориях UFC Сехудо заявил, что задумывается о боксерском поединке без перчаток с украинцем Василием Ломаченко.

"Экс-боец UFC Артем Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи (36-8). Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?" - сообщил в Twitter.

Сехудо готов устроить бой двух олимпийских золотых медалистов.