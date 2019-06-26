//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБританский боксер возмущен, что Усик опередил его в рейтинге WBO

Британский боксер возмущен, что Усик опередил его в рейтинге WBO


фото: talkSport
Британский тяжеловес Диллиан Уайт считает, что украинцу Александру Усику незаслуженно дали статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO

Об этом сообщает talkSport .

Уайт ранее сам претендовал на звание обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), но его на правах бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) получил Усик, что возмутило британца.

"Если я скажу, что я на самом деле думаю по поводу этих вещей, меня могут исключить из рейтинга. Я начинаю говорить что-то, а они присылают мне электронные письма, в которых говорится о том, что я не могу этого сказать, и это неуважительно. Но вот тот факт, что они меня не уважают, ничего для них не значит. Бокс полон дерьма, и мы видим это снова и снова ", - сказал Уайт.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июня, 2019 среда

больше новостей

26 июня, 2019 среда

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать