Британский боксер возмущен, что Усик опередил его в рейтинге WBO
26 июня, 2019, 13:39
Британский тяжеловес Диллиан Уайт считает, что украинцу Александру Усику незаслуженно дали статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO
Об этом сообщает talkSport .
Уайт ранее сам претендовал на звание обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), но его на правах бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) получил Усик, что возмутило британца.
"Если я скажу, что я на самом деле думаю по поводу этих вещей, меня могут исключить из рейтинга. Я начинаю говорить что-то, а они присылают мне электронные письма, в которых говорится о том, что я не могу этого сказать, и это неуважительно. Но вот тот факт, что они меня не уважают, ничего для них не значит. Бокс полон дерьма, и мы видим это снова и снова ", - сказал Уайт.
- 23 июня украинский боксер Александр Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.
- Александр Усик не хочет в дебютном поединке в супертяжелом весе встречаться с камерунцем Карлосом Такама .
- 25 июня Усик занял первое место в рейтинге WBO и опередил британских тяжеловесов Джошуа и Тайсона Фьюри.
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