Усик ищет замену Такаму для дебюта в супертяжелом весе

25 июня, 2019, 12:41

Украинский боксер Александр Усик не хочет в дебютном поединке в супертяжелом весе встречаться с камерунцем Карлосом Такамом

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает Xsport.ua .

По его словам, Такам находится в списке вероятных соперников Усика, но бой с ним больше не является приоритетным, так как украинец стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

"Такам есть в списке. Но вы же видели - сейчас он не в приоритете. Пришла новость, что Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе. На нее мы ожидали. Делаем расписания и возможные сценарии", - сказал Красюк.

Также, по словам промоутера, пока точно не определены дата и место боя.

"На самом деле, мы пока не определились с окончательной датой. Планируем бой на сентябрь. Но ни времени, ни места, ни соперника пока подтвердить не могу", - отметил Красюк.