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Espreso.tvСпортУсика назначили претендентом на чемпионский титул WBO в супертяжелом весе

Усика назначили претендентом на чемпионский титул WBO в супертяжелом весе


фото: boxingscene
Украинский боксер Александр Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации

Об этом сообщает Boxingscene .

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик предназначен WBO обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Сейчас Энди Руис владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Реванш чемпиона мира по Джошуа должен пройти до конца 2019 года.

Александр Усик планирует дебютировать в супертяжелом весе в сентябре в поединке с камерунцем Карлосом Такама.

  • Напомним, 2 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
  • 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
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