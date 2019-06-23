Усика назначили претендентом на чемпионский титул WBO в супертяжелом весе
23 июня, 2019, 16:51
Украинский боксер Александр Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации
Об этом сообщает Boxingscene .
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик предназначен WBO обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.
Сейчас Энди Руис владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Реванш чемпиона мира по Джошуа должен пройти до конца 2019 года.
Александр Усик планирует дебютировать в супертяжелом весе в сентябре в поединке с камерунцем Карлосом Такама.
- Напомним, 2 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
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