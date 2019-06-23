Усика назначили претендентом на чемпионский титул WBO в супертяжелом весе

23 июня, 2019, 16:51

Украинский боксер Александр Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации

Об этом сообщает Boxingscene .

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик предназначен WBO обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Сейчас Энди Руис владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Реванш чемпиона мира по Джошуа должен пройти до конца 2019 года.

Александр Усик планирует дебютировать в супертяжелом весе в сентябре в поединке с камерунцем Карлосом Такама.