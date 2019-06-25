Усик опередил Джошуа и Фьюри в рейтинге тяжеловесов

25 июня, 2019, 16:34

Украинский боксер Александр Усик занял первое место в рейтинге WBO и опередил британских тяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Об этом сообщает официальный сайт WBO.

В июньском рейтинге Всемирной боксерской организации, Александр Усик, который еще не провел ни одного поединка в супертяжелом весе, расположился на первом месте в новом для себя дивизионе.

Позади украинца оказались сразу два экс-чемпиона мира - Тайсон Фьюри идет вторым, а Джошуа - четвертым. Между ними расположился еще один британец - Диллиан Уайт.

Чемпионом мира WBO в хэвивейтеявляется Энди Руис из США.

Усик захватил лидерство в рейтинге благодаря тому, что WBO назначила его обязательным претендентом на титул чемпиона мира. Этот статус наш боксер получил благодаря тому, что был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).