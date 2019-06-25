Усик опередил Джошуа и Фьюри в рейтинге тяжеловесов
25 июня, 2019, 16:34
Украинский боксер Александр Усик занял первое место в рейтинге WBO и опередил британских тяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри
Об этом сообщает официальный сайт WBO.
В июньском рейтинге Всемирной боксерской организации, Александр Усик, который еще не провел ни одного поединка в супертяжелом весе, расположился на первом месте в новом для себя дивизионе.
Позади украинца оказались сразу два экс-чемпиона мира - Тайсон Фьюри идет вторым, а Джошуа - четвертым. Между ними расположился еще один британец - Диллиан Уайт.
Чемпионом мира WBO в хэвивейтеявляется Энди Руис из США.
Усик захватил лидерство в рейтинге благодаря тому, что WBO назначила его обязательным претендентом на титул чемпиона мира. Этот статус наш боксер получил благодаря тому, что был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- Напомним, 23 июня украинский боксер Александр Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.
- Украинский боксер Александр Усик не хочет в дебютном поединке в супертяжелом весе встречаться с камерунцем Карлосом Такамом.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна