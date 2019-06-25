В конкурсе на должность главы таможни победил Максим Нефедов

25 июня, 2019, 22:46

В заключительном этапе конкурсного отбора на главу Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Конкурс проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы.

"Тройка финалистов в прямом эфире представила членам Комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов Комиссии", - сообщили в Минфине.

В итоге, один из кандидатов на должность Евгений Гармаш не набрал достаточного количества баллов для рейтинговой оценки. Другой кандидат - Андрей Саварец получил 12,33 балла.

Победитель конкурса Максим Нефедов набрал 16,97 балла.

"По результатам оценки кандидатов Комиссия рекомендовала Кабинету Министров Украины назначить Максима Нефедова Главой Государственной таможенной службы Украины", - пояснили Минфине.

"Создание эффективной, прозрачной и свободной от коррупции Таможенной службы является требованием номер один от честного бизнеса и ключевым условием для ускорения экономического роста. Минфин возлагает на нового руководителя таможни амбициозные задачи - создать в Украине таможню европейского образца", - добавили в министерстве.