В конкурсе на должность главы таможни победил Максим Нефедов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Конкурс проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы.
"Тройка финалистов в прямом эфире представила членам Комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов Комиссии", - сообщили в Минфине.
В итоге, один из кандидатов на должность Евгений Гармаш не набрал достаточного количества баллов для рейтинговой оценки. Другой кандидат - Андрей Саварец получил 12,33 балла.
Победитель конкурса Максим Нефедов набрал 16,97 балла.
"По результатам оценки кандидатов Комиссия рекомендовала Кабинету Министров Украины назначить Максима Нефедова Главой Государственной таможенной службы Украины", - пояснили Минфине.
"Создание эффективной, прозрачной и свободной от коррупции Таможенной службы является требованием номер один от честного бизнеса и ключевым условием для ускорения экономического роста. Минфин возлагает на нового руководителя таможни амбициозные задачи - создать в Украине таможню европейского образца", - добавили в министерстве.
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Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявил конкурс.
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До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
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Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насиров в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
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17 апреля из-за иска народного депутата Андрея Антонищака Окружной админсуд г. Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
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24 июня апелляционный административный суд рассмотрел жалобу Кабмина и постановил восстановить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы .
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