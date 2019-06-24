Суд разблокировал проведение конкурса на должность главы таможни

24 июня, 2019, 12:44

Апелляционный административный суд рассмотрел жалобу Кабмина и постановил восстановить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы

Основанием такого решения стала недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Препятствия для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - НАДС должна собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры ", - пояснили в Минфине.

К третьему, заключительному этапу конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошли три кандидата: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГТС.

После принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока. Результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней с дня получения информации о проведении конкурса.