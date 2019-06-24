Суд разблокировал проведение конкурса на должность главы таможни
Основанием такого решения стала недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Препятствия для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - НАДС должна собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры ", - пояснили в Минфине.
К третьему, заключительному этапу конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошли три кандидата: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.
По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГТС.
После принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока. Результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней с дня получения информации о проведении конкурса.
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Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявило конкурс.
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До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
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Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
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17 апреля из-за иска народного депутата Андрея Антонищака Окружной админсуд г. Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
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Блокирование проведения конкурсов на избрание председателей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб грозит дальнейшему сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и Евросоюзом.
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