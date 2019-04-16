Суд отказал Насирову в остановке конкурса для руководителей таможни и налоговой
Об этом сообщает Finclub .
"Оспариваемые акты правительства никоим образом не влияют на права, свободы или законные интересы, что указывает на отсутствие нарушенного права у истца. Минфин будет принимать все необходимые меры для защиты интересов государства и обеспечения возможности конкурсантам воспользоваться законным правом быть назначенными на должности руководителей Государственной налоговой и таможенной служб ", - заявили в Министерстве финансов.
- Напомним, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
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2 марта 2017 Романа Насирова задержали в "Феофании" в "деле Онищенко".
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Главе Государственной фискальной службы Роману Насирову инкриминируют хищение государственных средств на сумму более 2 млрд грн .
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3 марта 2017 г. Насиров был отстранен от должности главы ГФС .
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5 марта 2017 г. в 23:52 истек срок избрания меры пресечения Насирову, после чего он должен быть отпущен на свободу.
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6 марта 2017 стало известно, что Насиров согласился сотрудничать со следствием и позволить сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение.
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7 марта 2017 Насирова арестовали на 60 суток с альтернативой залога 100 млн грн.
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16 марта 2017 по Насирову внесли залог 100 млн грн. Впоследствии Насиров вышел на свободу .
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11 декабря 2018 суд возобновил Насирова в должности главы ГФС.
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9 января 2019 Правительство обжаловал восстановление Насирова на посту главы ГФС.
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