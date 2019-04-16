Суд отказал Насирову в остановке конкурса для руководителей таможни и налоговой

16 апреля, 2019, 16:22

Окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы

Об этом сообщает Finclub .

"Оспариваемые акты правительства никоим образом не влияют на права, свободы или законные интересы, что указывает на отсутствие нарушенного права у истца. Минфин будет принимать все необходимые меры для защиты интересов государства и обеспечения возможности конкурсантам воспользоваться законным правом быть назначенными на должности руководителей Государственной налоговой и таможенной служб ", - заявили в Министерстве финансов.