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Насиров подает на правительство Украины

Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров судится с Кабинетом министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы

Соответствующая информация обнародована на сайте Окружного админсуда Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова в Кабинет министров Украины относительно объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роман Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными Распоряжение КМУ "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

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