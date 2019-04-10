Насиров подает на правительство Украины

10 апреля, 2019, 11:43

Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров судится с Кабинетом министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы

Соответствующая информация обнародована на сайте Окружного админсуда Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова в Кабинет министров Украины относительно объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роман Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными Распоряжение КМУ "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.