Насиров подает на правительство Украины
Соответствующая информация обнародована на сайте Окружного админсуда Киева.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова в Кабинет министров Украины относительно объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роман Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными Распоряжение КМУ "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы Украины".
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.
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Напомним, 2 марта 2017 Романа Насирова задержали в "Феофании" в "деле Онищенко".
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Главе Государственной фискальной службы Роману Насиров инкриминируют хищение государственных средств в сумме более 2 млрд грн .
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3 марта 2017 Насирова было отстранено от должности председателя ГФС .
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5 марта 2017 в 23:52 истек срок избрания меры пресечения Насиров, после чего он должен быть отпущен на свободу.
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6 марта 2017 стало известно, что Насиров согласился сотрудничать со следствием и позволить сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение.
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7 марта 2017 Насирова арестовали на 60 суток с альтернативой залога 100 млн грн.
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16 марта 2017 по Насирова внесли залог 100 млн грн. Впоследствии Насиров вышел на свободу .
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11 декабря 2018 суд возобновил Насирова в должности председателя ГФС.
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9 января 2019 Правительство обжаловал восстановление Насирова на посту главы ГФС.
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