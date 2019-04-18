Из-за иска депутата суд заблокировал конкурс на избрание главы таможенной службы
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно данным службы, решение принято 17 апреля для обеспечения иска народного депутата Андрея Антонищака.
Кроме того, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабмина.
Планировалось, что последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00.
По результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш; первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов; руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.
- Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, а в конце марте объявило конкурс.
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До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров в связи с объявлением конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
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Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
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