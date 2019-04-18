//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за иска депутата суд заблокировал конкурс на избрание главы таможенной службы


фото: narodna-pravda
Окружной административный суд города Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно данным службы, решение принято 17 апреля для обеспечения иска народного депутата Андрея Антонищака.

Кроме того, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабмина.

Планировалось, что последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00.

По результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш; первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов; руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать