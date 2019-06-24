Неймар готов потерять деньги ради возвращения в "Барселону"
24 июня, 2019, 09:57
Бразильский форвард ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону"
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
27-летний бразилец принял все условия каталонцев и согласен на снижение зарплаты.
В ПСЖ форвард чистыми зарабатывает 36 млн евро в год. Ради возвращения в "Барселону" Неймару придется снизить требования по зарплате в 22 млн евро в год.
- Напомним, 21 июня стало известно, что каталонская "Барселона" придумала, как заставить ПСЖ продать бразильского форварда Неймара.
- 20 июня бразильский нападающий Неймар выдвинул ультиматум ПСЖ .
- 19 июня бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону".
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