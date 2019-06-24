Неймар готов потерять деньги ради возвращения в "Барселону"

24 июня, 2019, 09:57

Бразильский форвард ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

27-летний бразилец принял все условия каталонцев и согласен на снижение зарплаты.

В ПСЖ форвард чистыми зарабатывает 36 млн евро в год. Ради возвращения в "Барселону" Неймару придется снизить требования по зарплате в 22 млн евро в год.