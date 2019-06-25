25 июня, 2019, 08:55

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Александр Караваев должен присоединиться к "Динамо" на первом сборе

Об этом сообщает Sport Arena .

По информации издания, луганский и киевский клуб достигли принципиальной договоренности о переходе хавбека. Караваев должен присоединиться к столичному коллективу перед первым сбором. Если клуб и футболист достигнут договоренности об условиях личного контракта, то, вполне вероятно, еще до отъезда на сборы "Динамо" подпишет соглашение с игроком.

Ранее была информация, что "Генк" предложил за Караваева 3 млн евро.

В прошлом сезоне футболист провел 38 матчей за "Зарю" во всех турнирах. В его активе 10 голов и 5 результативных передач.