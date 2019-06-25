Капитан "Зари" присоединится к "Динамо" на первом сборе
25 июня, 2019, 08:55
Полузащитник "Зари" и сборной Украины Александр Караваев должен присоединиться к "Динамо" на первом сборе
Об этом сообщает Sport Arena .
По информации издания, луганский и киевский клуб достигли принципиальной договоренности о переходе хавбека. Караваев должен присоединиться к столичному коллективу перед первым сбором. Если клуб и футболист достигнут договоренности об условиях личного контракта, то, вполне вероятно, еще до отъезда на сборы "Динамо" подпишет соглашение с игроком.
Ранее была информация, что "Генк" предложил за Караваева 3 млн евро.
В прошлом сезоне футболист провел 38 матчей за "Зарю" во всех турнирах. В его активе 10 голов и 5 результативных передач.
- Напомним, 21 июня стало известно, что киевское "Динамо" заинтересовалось полузащитником "Зари" и сборной Украины Александр Караваев.
- 20 июня стало известно, что киевское "Динамо" собирается приобрести полузащитника израильского "Ирони" Омера Лако.
- 19 июня сообщили, что центральный полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предложение от "Денизлиспора".
- 18 июня появилась информация, что украинский защитник Николай Морозюк окончательно покинет "Динамо" и заключит 2-летний контракт с турецким "Ризеспор".
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