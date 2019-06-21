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Espreso.tvСпорт"Динамо" хочет купить капитана "Зари"

"Динамо" хочет купить капитана "Зари"


фото: zarya-lugansk.com
Киевское "Динамо" заинтересовалось полузащитником "Зари" и сборной Украины Александром Караваевым

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания, переход капитана луганчан в "Динамо" может произойти в ближайшее время. Частью сделки могут стать динамовцы Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые в прошлом сезоне выступали за "Зарю".

У 27-летнего Караваева остается еще год по контракту с "Зарей".

Ранее появилась информация, что "Генк" готов заплатить за Караваева 3 млн евро.

В сезоне УПЛ 2018/2019 Караваев провел 31 матч, забил 8 голов, отдал 4 голевых передачи.

 

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