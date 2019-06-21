"Динамо" хочет купить капитана "Зари"
21 июня, 2019, 08:24
Киевское "Динамо" заинтересовалось полузащитником "Зари" и сборной Украины Александром Караваевым
Об этом сообщает Sport Arena.
По информации издания, переход капитана луганчан в "Динамо" может произойти в ближайшее время. Частью сделки могут стать динамовцы Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые в прошлом сезоне выступали за "Зарю".
У 27-летнего Караваева остается еще год по контракту с "Зарей".
Ранее появилась информация, что "Генк" готов заплатить за Караваева 3 млн евро.
В сезоне УПЛ 2018/2019 Караваев провел 31 матч, забил 8 голов, отдал 4 голевых передачи.
- Напомним, 20 июня стало известно, что киевское "Динамо" собирается приобрести полузащитника израильского "Ирони" Омера Лако.
- 19 июня сообщили, что центральный полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предложение от "Денизлиспора".
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