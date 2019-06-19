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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" Гармаш получил предложение из Турции

Футболист "Динамо" Гармаш получил предложение из Турции


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предложение от "Денизлиспора"

Об этом сообщает Denizli .

Турецкий клуб уже вступил в переговоры о переходе полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша. Ранее сообщалось, что новичок первого дивизиона Турции заинтересован в аренде 29-летнего украинского.

Хавбек в прошлом сезоне провел 28 матчей, забил 6 голов и сделал 2 голевые пасы.

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