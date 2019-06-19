Футболист "Динамо" Гармаш получил предложение из Турции
19 июня, 2019, 14:00
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предложение от "Денизлиспора"
Об этом сообщает Denizli .
Турецкий клуб уже вступил в переговоры о переходе полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша. Ранее сообщалось, что новичок первого дивизиона Турции заинтересован в аренде 29-летнего украинского.
Хавбек в прошлом сезоне провел 28 матчей, забил 6 голов и сделал 2 голевые пасы.
- 18 июня стало известно, что украинский защитник Николай Морозюк окончательно покинет "Динамо" и заключит 2-летний контракт с турецким "Ризеспор".
- Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки.
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