"Динамо" окончательно избавится экс-капитана команды

18 июня, 2019, 14:10

Украинский защитник Николай Морозюк окончательно покинет "Динамо" и заключит 2-летний контракт с турецким "Ризеспором"

Об этом написавв турецкий журналист в Эртан Шургюн twitter.

Официально об этом будет объявлено в среду, 19 июня. 31-летний футболист продолжит выступления в турецкой команде на правах свободного агента, хотя его контракт с киевлянами действителен до 2021 года.



Морозюк сыграл за "Ризеспор" вторую часть сезона 2018/19 на правах аренды. В 14 матчах турецкой Суперлиги (13 - в старте) Николай отметился одним голевым пасом.

Морозюк в "Динамо" сыграл 116 матчей, забил 9 голов и отдал 24 голевых паса.

Çaykur Rizespor, Morozyuk'un bonservisini Dinamo Kiev'den bedavaya aldı.



Sözleşme: 2 yıl



Çarşamba günü resmi olarak açıklanacak. pic.twitter.com/Qhc16hBHwz - Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 17 июня 2019 г.