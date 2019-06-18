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Espreso.tvСпорт"Динамо" окончательно избавится экс-капитана команды

"Динамо" окончательно избавится экс-капитана команды


фото: CK RIZESPOR
Украинский защитник Николай Морозюк окончательно покинет "Динамо" и заключит 2-летний контракт с турецким "Ризеспором"

Об этом написавв турецкий журналист в Эртан Шургюн twitter.

Официально об этом будет объявлено в среду, 19 июня. 31-летний футболист продолжит выступления в турецкой команде на правах свободного агента, хотя его контракт с киевлянами действителен до 2021 года.

Морозюк сыграл за "Ризеспор" вторую часть сезона 2018/19 на правах аренды. В 14 матчах турецкой Суперлиги (13 - в старте) Николай отметился одним голевым пасом.

Морозюк в "Динамо" сыграл 116 матчей, забил 9 голов и отдал 24 голевых паса.

 

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