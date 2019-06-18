"Динамо" окончательно избавится экс-капитана команды
18 июня, 2019, 14:10
Официально об этом будет объявлено в среду, 19 июня. 31-летний футболист продолжит выступления в турецкой команде на правах свободного агента, хотя его контракт с киевлянами действителен до 2021 года.
Украинский защитник Николай Морозюк окончательно покинет "Динамо" и заключит 2-летний контракт с турецким "Ризеспором"
Об этом написавв турецкий журналист в Эртан Шургюн twitter.
Официально об этом будет объявлено в среду, 19 июня. 31-летний футболист продолжит выступления в турецкой команде на правах свободного агента, хотя его контракт с киевлянами действителен до 2021 года.
Морозюк сыграл за "Ризеспор" вторую часть сезона 2018/19 на правах аренды. В 14 матчах турецкой Суперлиги (13 - в старте) Николай отметился одним голевым пасом.
Морозюк в "Динамо" сыграл 116 матчей, забил 9 голов и отдал 24 голевых паса.
Çaykur Rizespor, Morozyuk'un bonservisini Dinamo Kiev'den bedavaya aldı.- Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 17 июня 2019 г.
Sözleşme: 2 yıl
Çarşamba günü resmi olarak açıklanacak. pic.twitter.com/Qhc16hBHwz
- Сегодня стало известно, что полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки.
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