"Динамо" заинтересовалось футболистом из Израиля

20 июня, 2019, 15:34

Киевское "Динамо" собирается приобрести полузащитника израильского "Ирони" Омера Лако

Об этом сообщает Sport Arena .

Игрок заинтересовал "Динамо" еще в прошлом году, когда в составе сборной Израиля U-21 был на Мемориале Лобановского, но так и не сыграл ни одного матча. Им также интересуются "Динамо" Москва и ЦСКА.

21-летний футболист может сыграть опорного, центрального и атакующего полузащитника.

Лако начал профессиональную карьеру в "Ирони", за который суммарно провел 38 матчей и забил 2 гола.