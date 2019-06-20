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Espreso.tvСпорт"Динамо" заинтересовалось футболистом из Израиля

"Динамо" заинтересовалось футболистом из Израиля


фото: Twitter
Киевское "Динамо" собирается приобрести полузащитника израильского "Ирони" Омера Лако

Об этом сообщает Sport Arena .

Игрок заинтересовал "Динамо" еще в прошлом году, когда в составе сборной Израиля U-21 был на Мемориале Лобановского, но так и не сыграл ни одного матча. Им также интересуются "Динамо" Москва и ЦСКА.

21-летний футболист может сыграть опорного, центрального и атакующего полузащитника.

Лако начал профессиональную карьеру в "Ирони", за который суммарно провел 38 матчей и забил 2 гола.

 

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