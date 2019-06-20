"Динамо" заинтересовалось футболистом из Израиля
20 июня, 2019, 15:34
Киевское "Динамо" собирается приобрести полузащитника израильского "Ирони" Омера Лако
Об этом сообщает Sport Arena .
Игрок заинтересовал "Динамо" еще в прошлом году, когда в составе сборной Израиля U-21 был на Мемориале Лобановского, но так и не сыграл ни одного матча. Им также интересуются "Динамо" Москва и ЦСКА.
21-летний футболист может сыграть опорного, центрального и атакующего полузащитника.
Лако начал профессиональную карьеру в "Ирони", за который суммарно провел 38 матчей и забил 2 гола.
- 19 стало известно, что центральный полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предложение от "Денизлиспора".
- 18 июня стало известно, что украинский защитник Николай Морозюк окончательно покинет "Динамо" и заключит 2-летний контракт с турецким "Ризеспором".
- Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-