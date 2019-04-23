Срыв конкурсов на руководителей налоговой и таможни грозит сотрудничеству Украины с ЕС - Минфин

23 апреля, 2019, 11:22

Блокирование проведения конкурсов на избрание глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб грозит дальнейшему сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и Евросоюзом

Об этом 22 апреля заявил Министерство финансов, передает "Европейская правда".

Проведение конкурсов на глав новых ведомств, которые должны заменить Государственную фискальную службу, пытаются обжаловать в судебных инстанциях. В Минфине уверяют: оснований для такого обжалования нет.

"Реформа ГФС - чрезвычайно важна для проведения налоговой и таможенной реформы. Честные и коррумпированные руководители Государственной налоговой и таможенных служб, как ожидается, должны запустить реформу ведомств. Это как раз самые большие ожидания бизнеса. Это предпосылка для получения траншей помощи в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС и в рамках программы МВФ", - объясняют в ведомстве.

В Минфине уверяют, что правительство пока принимает все возможные меры для того, чтобы не допустить срыва проведения конкурсов в новые службы и, как следствие, проведение реформы налоговой и таможенной системы.

Также в Минфине сообщили, что надеются, что конкурсы на должности глав ведомств пройдут по графику, несмотря на то, что конкурс на голову таможенной службы суд приостановил.