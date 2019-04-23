Срыв конкурсов на руководителей налоговой и таможни грозит сотрудничеству Украины с ЕС - Минфин
Об этом 22 апреля заявил Министерство финансов, передает "Европейская правда".
Проведение конкурсов на глав новых ведомств, которые должны заменить Государственную фискальную службу, пытаются обжаловать в судебных инстанциях. В Минфине уверяют: оснований для такого обжалования нет.
"Реформа ГФС - чрезвычайно важна для проведения налоговой и таможенной реформы. Честные и коррумпированные руководители Государственной налоговой и таможенных служб, как ожидается, должны запустить реформу ведомств. Это как раз самые большие ожидания бизнеса. Это предпосылка для получения траншей помощи в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС и в рамках программы МВФ", - объясняют в ведомстве.
В Минфине уверяют, что правительство пока принимает все возможные меры для того, чтобы не допустить срыва проведения конкурсов в новые службы и, как следствие, проведение реформы налоговой и таможенной системы.
Также в Минфине сообщили, что надеются, что конкурсы на должности глав ведомств пройдут по графику, несмотря на то, что конкурс на голову таможенной службы суд приостановил.
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Напомним, ранее окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
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В начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявил конкурс.
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До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
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Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
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22 апреля Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления для блокирование конкурса на замещение должности главы налоговой службы.
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