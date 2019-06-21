Итальянский клуб стал в очередь за футболистом сборной Украины
21 июня, 2019, 10:22
Итальянская "Сампдория" хочет побороться с "Аталантой", "Наполи" и "Спортингом" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского
Об интересе "Сампдории" к украинцу сообщает журналист Джанлука ди Марцио .
По данным источника, "Сампдория" сделала бельгийскому "Генку" трансферное предложение в 12 млн евро плюс 5 бонусов. Между клубами налажена связь благодаря трансферу защитника Омара Колли в итальянский клуб в прошлом году.
Ранее сообщалось, что "Аталанта" продолжает работу над трансфером украинского полузащитника.
Называют разную трансферную стоимость футболиста - от 10 до 20 млн евро.
- Напомним, 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
- 28 мая полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или другие клубы.
- Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
- 13 июня стало известно, что полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский заинтересовал новые клубы с чемпионата Италии.
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