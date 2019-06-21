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Espreso.tvСпортИтальянский клуб стал в очередь за футболистом сборной Украины

Итальянский клуб стал в очередь за футболистом сборной Украины


фото: Lenta.UA
Итальянская "Сампдория" хочет побороться с "Аталантой", "Наполи" и "Спортингом" за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского

Об интересе "Сампдории" к украинцу сообщает журналист Джанлука ди Марцио .

По данным источника, "Сампдория" сделала бельгийскому "Генку" трансферное предложение в 12 млн евро плюс 5 бонусов. Между клубами налажена связь благодаря трансферу защитника Омара Колли в итальянский клуб в прошлом году.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" продолжает работу над трансфером украинского полузащитника.

Называют разную трансферную стоимость футболиста - от 10 до 20 млн евро.

  • Напомним, 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
  • 28 мая полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или другие клубы.
  • Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
  • 13 июня стало известно, что полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский заинтересовал новые клубы с чемпионата Италии.

 

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