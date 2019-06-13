Футболист сборной Украины заинтересовал новые итальянские клубы

13 июня, 2019, 10:23

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский заинтересовал новые клубы с чемпионата Италии

Об этом сообщает Nieuwsblad.be.

Агент игрока Сергей Серебренников рассказал, что трансфер Малиновского с "Генка" может состояться в ближайшее время.

"Руслан провел хорошее время в "Генке", но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. И сейчас есть варианты для продолжения карьеры. Мы работаем над трансфером. Надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход", - сказал агент игрока.

Также появилась информация об интересе к Малиновскому клубов серии А - "Аталанты" и "Сампдории". Однако "Генк" отказывается отпускать игрока, у которого действующий контракт до 2022 года менее чем за 10 млн евро. Перед этим активно интересовался хавбеком "Наполи".

За "Генк" в этом чемпионате Малиновский провел 37 матчей, забил 13 голов, отдал 11 голевых передач.