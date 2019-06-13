Футболист сборной Украины заинтересовал новые итальянские клубы
Об этом сообщает Nieuwsblad.be.
Агент игрока Сергей Серебренников рассказал, что трансфер Малиновского с "Генка" может состояться в ближайшее время.
"Руслан провел хорошее время в "Генке", но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. И сейчас есть варианты для продолжения карьеры. Мы работаем над трансфером. Надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход", - сказал агент игрока.
Также появилась информация об интересе к Малиновскому клубов серии А - "Аталанты" и "Сампдории". Однако "Генк" отказывается отпускать игрока, у которого действующий контракт до 2022 года менее чем за 10 млн евро. Перед этим активно интересовался хавбеком "Наполи".
За "Генк" в этом чемпионате Малиновский провел 37 матчей, забил 13 голов, отдал 11 голевых передач.
- Напомним, 29 мая стало известно, что полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в московский "Спартак" .
- 28 мая полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или других клубов.
- Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
- 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
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