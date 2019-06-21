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Espreso.tvОбществоУ Путина назвали протесты в Грузии "русофобской провокацией"

У Путина назвали протесты в Грузии "русофобской провокацией"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси "русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы"

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашу крайнюю обеспокоенность тем фактом, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - рассказал Песков.

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  • Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
  • По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
  • Позже Гаврилов пояснил свое поведение.

 

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