У Путина назвали протесты в Грузии "русофобской провокацией"
21 июня, 2019, 13:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси "русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы"
Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашу крайнюю обеспокоенность тем фактом, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - рассказал Песков.
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- Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
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