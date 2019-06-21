У Путина назвали протесты в Грузии "русофобской провокацией"

21 июня, 2019, 13:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси "русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы"

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашу крайнюю обеспокоенность тем фактом, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - рассказал Песков.

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