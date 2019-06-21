"Могу покрасить ларек", - Коломойский о предложении Зеленского

21 июня, 2019, 20:51

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможное финансирование восстановления инфраструктуры Донбасса

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".

"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20000 фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокий суд Лондона на расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма", - отшутился Коломойский.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали - олигарх ответил, что такой встречи не было.