"Могу покрасить ларек", - Коломойский о предложении Зеленского
21 июня, 2019, 20:51
Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможное финансирование восстановления инфраструктуры Донбасса
Об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".
"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20000 фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокий суд Лондона на расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма", - отшутился Коломойский.
На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали - олигарх ответил, что такой встречи не было.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на форуме бизнес-сообщества, что встретился с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским. Олигархи готовы поддерживать гуманитарные и социальные программы.
- Зеленский заявил, что для восстановления экономики Донбасса понадобится 300 млрд грн.
- Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что не надо позволять олигархам выторговывать для себя особые условия
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