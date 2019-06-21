Вакарчук прокомментировал решение Зеленского привлечь олигархов на восстановление инфраструктуры Донбасса

21 июня, 2019, 18:59

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что не надо позволять олигархам выторговывать для себя особые условия

Об этом сообщается на сайте партии "Голос".

"Я полностью разделяю желание президента Зеленского восстановить инфраструктуру Донбасса. Нам надо вернуть людям достойную жизнь. Строить дороги, школы, больницы. Но нельзя позволять олигархам приватизировать целый регион? До войны Донбасс был полностью под контролем олигархов, которые не допускали туда других инвесторов, и в результате мы потеряли часть Донбасса", - написал Вакарчук.

Он также отметил, что не надо позволять олигархам выторговывать для себя особые условия. "Ведь олигархи стали олигархами именно благодаря отсутствию верховенства права и единых правил игры. Надо заставить их жить по тем же правилам, что и все остальные", - отметил он.

По словам лидера партии "Голос", невозможно восстановить ни Донбасс, ни украинскую экономику, пока не будет верховенства права. "Только тогда миллиардные инвестиции зайдут в Украину, в том числе и на Донбасс. А сначала надо заставить олигархов честно платить налоги в Украине. Сейчас через оффшоры из Украины выводятся десятки миллиардов гривен. А приватизированная олигархами Верховная Рада годами отказывается голосовать за законы, которые бы решили эту проблему. Наполнив бюджет, государство сможет самостоятельно вкладываться в развитие инфраструктуры Донбасса и в восстановление деоккупированных территорий, когда придет время", - подытожил он.