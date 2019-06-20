Зеленский заявил, что договорился с олигархами о деньгах на социальные программы

20 июня, 2019, 16:24

Об этом сообщает "112 Украина".

"Я недавно предложил владельцам крупного бизнеса - Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я еще не встретился, собираюсь. Где-то прячутся ... Например, господин Пинчук обеспечит квартирами семьи 24 наших пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность. С господином Ринатом Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене формулы "Роттердам плюс", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину, инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели, это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей стране. Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает ", - рассказал Зеленский.

Зеленский добавил, что машины скорой помощи профинансировал Ринат Ахметов. В то же время он отметил, что никаких привилегий эти люди не получат.

"Зато ни им, ни вам я не предлагаю никаких преференций, только честные, одинаковые для всех правила - никаких монополий. Только те правила, от которых только мы, как страна, можем выиграть", - сказал Зеленский.