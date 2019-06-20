Для восстановления экономики Донбасса понадобится 300 млрд грн, - Зеленский

20 июня, 2019, 16:13

Президент Украины заявил, что его команда уже сейчас начинает работать на территориях Донбасса, подконтрольных Украине

Об этом он сказал на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд грн, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины.

"По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, мы пока контролируем", - сказал он.