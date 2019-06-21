Убийство 11-летнего ребенка на Одесщине: медики назвали причину смерти

21 июня, 2019, 12:36

Непосредственной причиной смерти 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко была колото-резаная рана шеи

К такому выводу пришли судебные медики, сообщает одесское издание "Думская".

Отмечается, что вооруженный ножом или шилом убийца повредил девочке сонную артерию.

Напомним, следствие считает, что убийство было совершено на сексуальной почве.

Незадолго до совершения преступления подозреваемый - 22-летний Николай Тарасов - зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки и взял у последней товар. В этот момент он увидел Дарью и задумал ее изнасиловать.

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"Он вышел из рынка за четыре минуты до того, как вышла потерпевшая, пришел к себе во двор, дождался девочку, которая шла на танцевальный кружок, затащил в дом, где попытался раздеть и изнасиловать. Получив отпор, он ее задушил и нанес телесные повреждения острым предметом - шилом или ножом. Затем связал ноги, надел на голову пакет, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и бросил в отверстие уличного туалета", - рассказал начальник ГУНП Олег Бех.

Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.

19 июня тело ребенка достали из выгребной ямы.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Подозреваемый Николай Тарасов