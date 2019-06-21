Более половины украинцев поддерживают легализацию медицинской марихуаны
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
При этом 30% респондентов поддерживают легализацию полностью, а 28% - в определенной степени.
В то же время 33% граждан выступают против легализации медицинской марихуаны.
Сравнительно высокий уровень абсолютной поддержки этого тезиса среди жителей Киева, мужчин, молодых и состоятельных опрошенных.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 21-29 мая 2019 среди 2200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
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Напомним, что петиция с требованием законодательно урегулировать доступ пациентов к медицинскому каннабису была зарегистрирована на сайте Верховной Рады 30 января. Под обращением подписались 20 общественных организаций. Поддержать эту петицию призвала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Петиция за легализацию медицинского каннабиса, размещенная на сайте Верховной Рады, за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей. Комитет Рады поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса.
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Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.
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21 марта Комитет Верховной Рады по правам человека совместно с общественными организациями разработал законопроект о легализации каннабиса для медицины и науки.
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