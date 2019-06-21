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Espreso.tvОбществоБолее половины украинцев поддерживают легализацию медицинской марихуаны

Более половины украинцев поддерживают легализацию медицинской марихуаны

Большинство украинцев (58%) поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем и в их случае марихуана может облегчить симптомы и/или облегчить боль

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 30% респондентов поддерживают легализацию полностью, а 28% - в определенной степени.

В то же время 33% граждан выступают против легализации медицинской марихуаны.

Сравнительно высокий уровень абсолютной поддержки этого тезиса среди жителей Киева, мужчин, молодых и состоятельных опрошенных.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 21-29 мая 2019 среди 2200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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