Легалізуй меня полностью. Как мир охватила марихуановая лихорадка

9 января, 2018, 16:09

Ульяна Букатюк

Бизнес и медицина уже давно поняли перспективы конопли. А Украина до сих пор пугливо избегает лишний раз об этом вспомнить

С 1 января в крупнейшем американском штате Калифорния вступил в силу закон о легализации марихуаны. В первые дни спрос на нее был настолько большим, что не хватало магазинов. Несколько человек уже покинули работу в Силиконовой Долине, чтобы основать собственный канабисовый стартап.

Почему мир находится на пороге марихуановой лихорадки

Легализация

Калифорния стала первым штатом, где еще в далеком 1996 году легализовали марихуану, правда, тогда только для медицинских целей. То есть, приобрести ее легально можно было только имея предписание врача.

После Калифорнии каннабис в медицинских целях легализовали в части других штатов (всего 30), а также в Израиле,, Канаде, Австралии, Польше, Греции, Дании.

С 1 января 2018 вступил в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях. Поэтому с нового года жители штатов Аляска, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Невада, Орегон, Вашингтон и округа Колумбия могут иметь при себе до 28 г марихуаны, если им исполнился 21 год. Также закон дал возможность гражданам этих штатов выращивать каннабис самостоятельно (до 6 кустов).

Это при том, что на уровне федерального законодательства марихуана все еще остается запрещенным продуктом, поэтому для легализации ее в конце штатов нужны отдельные законы.

Однако легализация марихуаны была принципиальным вопросом не только в США. Например, в ноябре 2017 марихуана получила легальный статус в Грузии. Конституционный суд постановил, что "каждый имеет право на свободное развитие своей личности", поэтому отменил уголовную ответственность за употребление и выращивание этого растения, правда, с ограничением до 70 г.

Кроме, Грузии, приобрести марихуану "для развлечений" можно в Уругвае (первая страна, которая декриминализировала каннабис еще в 2013 году), Нидерландах, Канаде, Чехии, Кореи, Испании, Португалии и Австрии. Кроме того, за приобретение и употребление марихуаны не наказывают в одном из районов Копенгагена, хотя, согласно датскому законодательству, это растение разрешено только для медицинских целей.

Канабисовый бизнес

Легализации марихуаны в США ждали годами - и не только граждане, которые хотят ее принимать.

К 2020 индустрия каннабиса в США превысит $44 млрд, пишет CNN. Чиновники в Австралии рассчитывают, что к 2020 году количество медицинских препаратов на основе конопли вырастет в 4 раза и будет приносить Австралии $1 млрд.

Новость о легализации марихуаны в Калифорнии уже повлияла на австралийские компании, которые занимаются изготовлением медицинских препаратов на ее основе. Например, только за один день доля компании Cann Group выросла на рынке на 35%.

В целом, мировая выручка от конопляного бизнеса к 2020 году может превысить 140 млрд, посчитали в TechNavio.

В 2016 году продажи марихуаны в Северной Америке выросли на 30% и достигли $6,7 млрд. По прогнозам исследования Arcview Market Research, в ближайшие четыре года они будут добавлять по 25%.

Неудивительно, что возможность заработать на марихуане притягивает к себе все больше желающих. Вполне вероятно, что в ближайшие годы мир будет переживать очередную лихорадку, правда, уже не золотую, а "зеленую".

Экс-боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон купил более 16 га земли в Калифорнии. Половину он отвел под плантацию марихуаны. Там же появятся завод по ее переработке, магазин и школа, где будут учить выведению новых сортов.

Ради марихуаны успешные менеджеры покидают хорошо оплачиваемую работу. Например, два года назад американец Алан Гартнер был топ-менеджером представительства Google в Сингапуре, руководил крупным бизнесом, оперировал сотнями миллионов долларов, пишет Reuters.

Но парень ушел из Google, чтобы основать собственный стартап. Сейчас компания Алана Toyko Smoke занимается изготовлением аксессуаров для любителей "травки".

И хотя коллеги до сих пор косо смотрят в его сторону, только за десять месяцев на свой каннабис-стартап Гартнер смог привлечь более $10 млн. И это только начало.

Подобно Алану поступил и бывший менеджер Apple Эрик Еслао, сменивший руководящее кресло в "яблочном" офисе на изготовление шоколада с марихуаной.

Конопля уже существенно "подкосила" бизнес казалось бы мало связанных производителей. Например, в США сократилось потребление пива. Многие молодые американцы предпочитают каннабис перед пивом, поэтому в перспективе объемы продаж традиционного для США напитка могут сократиться на $2 млрд, пишет Business Insider.

Каннабисовые стартапы ежегодно вызывают у инвесторов все больший интерес, ведь пока рынок находится на стадии развития, на нем можно заработать в будущем огромные средства.

Неудивительно, что в несколько таких бизнесов уложился и основатель PayPal Питер Тиль.

В целом, если в 2016 году венчурные фонды в США вложили средства в 10 таких стартапов, то уже в 2017 их количество возросло до 27.

Насколько это безопасно

В сознании многих людей марихуана до сих пор воспринимается как наркотическое вещество, которое может вызвать зависимость и нанести много бед.

Однако длительные медицинские исследования показывают, что вещества, содержащиеся в марихуане, лечат несколько болезней, среди которых эпилепсия, различные формы рака, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Многие страны ввели каннабисовую терапию в программу государственной медицины. В Израиле, например, в 2017 году курс такой терапии прошли более 25 тыс. пациентов. В программу привлекают даже детей.

И программа доказывает свою эффективность - за два года у 70% детей и подростков, которые страдают эпилепсией и прошли терапию, отметили, что количество припадков у них существенно сократилось или исчезло вообще.

Марихуана действительно вызывает зависимость.

Однако согласно результатам исследования Института по вопросам злоупотребления наркотиками, только 9% тех, кто употребляет марихуану, зависимы от нее.

В то время как в случае с алкоголем таких 15%, а никотин вызывает зависимость в 32% случаев.

Легализация марихуаны позволяет государству не только собирать налоги, тем самым наполняя бюджет, но и контролировать производство и потребление марихуаны.

Доказано, что "вредность" марихуаны зависит от двух основных элементов: ТГК (тетрагидроканнабинол) и КБД (каннабидиол). ТГК провоцирует плохие последствия, именно он вызывает зависимость, психологические болезни и потерю памяти. А за счет КБД марихуана обладает лечебными свойствами.

Концентрация этих элементов зависит от сорта марихуаны и способа ее выращивания. Например, доказано, что выращенная в помещении трава (а именно так ее в основном выращивают для нелегальной продажи) имеет гораздо больше вредных элементов, поэтому плохо влияет на человеческий организм. Есть сорта, где ТГК сведено к минимуму, поэтому употребление такой марихуаны почти не вредит.

Поэтому государство заинтересовано в том, чтобы вывести этот бизнес из тени, ведь кроме налогов, сократятся расходы на медицину по преодолению зависимости.

Что в Украине

Энтузиасты развития конопляного бизнеса есть и у нас. Среди них мэр Глухова Мишель Терещенко, который объявил о планах открыть в Глухове первый в Украине и Европе центр терапии коноплей. Также среди планов Терещенко открытие музея конопли.

Местный Институт конопли способен выводить сорта конопли без наркотических веществ. Зато в этом сорте содержатся каннабиноиды, которые могут использоваться для борьбы с раком, склерозом, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, убежден Терещенко.

Впрочем, до легализации марихуаны Украины еще далеко. На сайте президента петиция по легализации каннабиса в медицинских целях набрала лишь 53 голоса из 25 000 необходимых.

Более того, даже проводить научные исследования влияния марихуаны у нас не вполне законно. Несмотря на то что законодательство позволяет использование в научных целях любых веществ, оно должно происходить по соответствующему порядку, который остается неразработанным. Поэтому за приобретение образцов для исследования можно попасть за решетку сроком на три года.

"Действующие законы о научной деятельности запрещают украинским ученым проведение исследований, результаты которых уже в ближайшем будущем могли бы снизить детскую смертность", - объясняет кандидат биологических наук Дмитрий Исаев.

В Украине хранение более 5 граммов вещества является незаконным. Поэтому часто уголовную ответственность несут не те, кто сбывает наркотические вещества, а те, кого поймали даже с их незначительным количеством.

По данным Высшей судебной администрации, всего за сбыт наркотиков в 2016 году был осужден 721 человек, в то время как за хранение без цели сбыта - 6997 человек. Среди них - 5067 осуждены по статье 309 ч.1 (хранение небольшого количества).

То есть, около 80% задержаний является "преступлениями" за хранение без цели сбыта: получая сроки, такие люди, в частности, становятся иждивенцами налогоплательщиков.

Активисты "Марша Свободы" объявили 28 октября 2017 конопляный марш. Главными требованиями были декриминализация незначительных правонарушений в сфере оборота наркотиков (хранение небольших количеств конопли без цели сбыта), а также урегулирование законного доступа к медицинскому каннабису для украинских пациентов, которые сегодня лишены эффективного лечения. Впрочем, пока их требования не выполнены.