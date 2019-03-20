Медицинская марихуана в Украине: комитет Рады поддержал легализацию

20 марта, 2019, 18:47

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, которая набрала более 25 тыс. голосов

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передает Громадьске.

Отмечается, что петицию поддержали все присутствующие члены комитета.

Народный депутат Георгий Логвинский указал, что комитет "готов защищать непопулярные вещи".

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, это потому, что это нарушение права человека нормально жить, это права ребенка".

На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов. Рабочая группа будет заниматься наработкой проекта закона об урегулировании медицинского применения каннабиса.

Также на комитете решили обратиться в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня "наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Напомним, петиция о легализации каннабиса в медицинских целях набрала необходимых для рассмотрения 25 тысяч подписей