Медицинская марихуана в Украине: в Раде разработали законопроект

21 марта, 2019, 12:28

Комитет Верховной Рады по правам человека совместно с общественными организациями разработал законопроект о легализации каннабиса для медицины и науки

Об этом сообщил представитель общественной организации "Ассоциация медицинского каннабиса" Геннадий Шабас, передает Интерфакс-Украина.

"После того как петиция за легализацию медканабиса набрала необходимые 25 тыс. подписей, комитет по правам человека рассмотрел ее. Они сказали, что готовили законопроект и обращались к нам за помощью. Этот вопрос в любом случае будет решен. Думаю, уже в этом года у нас будет закон ", - сказал он.

В то же время, научный советник фармкомпании "Фармак" (Киев) Виталий Усенко отметил готовность украинских фармпроизводителей разрабатывать препараты на основе медканабиса.

"Если будут изменения в законодательстве Украины, то это возможно (изготовление препаратов на основе медканабису - ред.). Мы можем разрабатывать эти препараты и внедрять их в клиническую практику. Это будут растительные препараты", - сказал он.