Медицинская марихуана в Украине: в Раде разработали законопроект
Об этом сообщил представитель общественной организации "Ассоциация медицинского каннабиса" Геннадий Шабас, передает Интерфакс-Украина.
"После того как петиция за легализацию медканабиса набрала необходимые 25 тыс. подписей, комитет по правам человека рассмотрел ее. Они сказали, что готовили законопроект и обращались к нам за помощью. Этот вопрос в любом случае будет решен. Думаю, уже в этом года у нас будет закон ", - сказал он.
В то же время, научный советник фармкомпании "Фармак" (Киев) Виталий Усенко отметил готовность украинских фармпроизводителей разрабатывать препараты на основе медканабиса.
"Если будут изменения в законодательстве Украины, то это возможно (изготовление препаратов на основе медканабису - ред.). Мы можем разрабатывать эти препараты и внедрять их в клиническую практику. Это будут растительные препараты", - сказал он.
- Напомним, что петиция с требованием законодательно урегулировать доступ пациентов к медицинскому каннабису была зарегистрирована на сайте Верховной Рады 30 января. Под обращением подписались 20 общественных организаций. Поддержать эту петицию призвала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
- Петиция за легализацию медицинского каннабиса, размещенная на сайте Верховной Рады, за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей. Комитет Рады поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса.
- Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.
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