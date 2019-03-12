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Легализация каннабиса: Рада рассмотрит петицию, набрала более 25 тысяч подписей

Петиция о легализации каннабиса в медицинских целях набрала необходимых для рассмотрения 25 тысяч подписей

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Петиция с требованием легализовать в Украине использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25090 голосов.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из  каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

Также депутатам предлагают урегулировать вопрос легального оборота (приобретение, хранение, перемещение) продуктов, содержащих каннабиноиды, в том числе больными лицами, которые их применяют исключительно в собственных медицинских целях по назначению врача и без цели сбыта.

Напомним, что руководительница МЗ Ульяна Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях.

"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - отметила Супрун.

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