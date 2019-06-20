Из-за "Роттердам+" НАБУ обыскивает квартиру главы НКРЭКУ

20 июня, 2019, 16:31

НАБУ проводит обыски в квартире главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко и бывшего члена комиссии Владимира Евдокимова в рамках расследования дела "Роттердам +"

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в Facebook.

Корольчук предположил, что мотивом для проведения обысков Национального антикоррупционного бюро может быть конфликт между Администрацией президента и Нацкомиссией по поводу запуска рынка электроэнергии.

По его словам, вокруг Зеленского сформировалась группа, которая непосредственно заинтересована в том, чтобы рынок электроэнергии в Украине не заработал никогда.

"И одним из важнейших препятствий, которые мешают остановить рынок, являются аргументы НКРЭКУ. Ведь именно регулятор занимается разработкой вторичного законодательства для реализации рынке с 1 июля 2019 года. В начале июня главу комиссии Оксану Кривенко вызвали в Администрацию президента", - отметил Корольчук.

По его словам, во время беседы голове независимого регулятора настойчиво рекомендовали не вводить рынок электроэнергии. Но Кривенко позиции не изменила, потому что считает ее абсолютно обоснованной.

"Поэтому неудивительно, что рано или поздно, но в борьбе против рынка должна была появиться тяжелая артиллерия противников рынка электроэнергии", - заявил Корольчук.

По его мнению, давление на комиссию "осуществляется руками" Артема Сытника, ведь голове НАБУ "нужно срочно восстановить собственное публичное "реноме".

"Сытника постоянно преследуют громкие скандалы. С одной стороны, он пытается реабилитироваться в глазах общественности, а с другой понравиться новой власти. Ведь "каменной стены" в виде Мари Йованович за плечами "главного антикоррупционера" уже нет. Похоже, наоборот, американцы заинтересованы в том, чтобы привлечь его к ответственности. И шансов потерять должность в Сытника сегодня гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. Поэтому глава НАБУ решил "заигрывать" с Коломойским, демонстрируя, что может быть полезным. Ведь именно Коломойский является открытым и прямым противником реформы рынка электроэнергии. И у него могут быть на то причины - ферросплавный бизнес требует много дешевой электроэнергии. А в условиях рынка на такое он вряд ли сможет рассчитывать ", - отметил Корольчук.