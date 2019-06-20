Иск Московского патриархата не имеет шансов, - Зоря

20 июня, 2019, 18:34

В ПЦУ надеются, что беспочвенность требований УПЦ МП будет доказана

Об этом архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы считаем, что этот иск является абсолютно бесперспективным. Этот иск не к юридическому лицу Киевской митрополии, а в Министерство культуры, регистратору. Я думаю, это бесспорно касается Киевской митрополии, потому Киевская митрополия будет реагировать. Мы надеемся, что беспочвенность всех этих требований будет доказана, потому что никто не может повернуть историю в прежнее состояние. Поэтому никакой суд, никакие иски не могут изменить того факта, что церковь есть, такая руководящая структура, как Киевская митрополия, зарегистрирована", - отметил Евстратий Зоря.

Он добавил, что ничто не изменит сути Московского патриархата. "И даже если они пытаются тем самым судом приостановить действие закона, который обязывает их принять свое истинное название - Московский патриархат в Украине, то и это не отменяет того факта, что они являются Московским патриархатом в Украине", - отметил архиепископ.

19 июня Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ)