Иск Московского патриархата не имеет шансов, - Зоря
Об этом архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы считаем, что этот иск является абсолютно бесперспективным. Этот иск не к юридическому лицу Киевской митрополии, а в Министерство культуры, регистратору. Я думаю, это бесспорно касается Киевской митрополии, потому Киевская митрополия будет реагировать. Мы надеемся, что беспочвенность всех этих требований будет доказана, потому что никто не может повернуть историю в прежнее состояние. Поэтому никакой суд, никакие иски не могут изменить того факта, что церковь есть, такая руководящая структура, как Киевская митрополия, зарегистрирована", - отметил Евстратий Зоря.
Он добавил, что ничто не изменит сути Московского патриархата. "И даже если они пытаются тем самым судом приостановить действие закона, который обязывает их принять свое истинное название - Московский патриархат в Украине, то и это не отменяет того факта, что они являются Московским патриархатом в Украине", - отметил архиепископ.
19 июня Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ)
- Напомним, 30 января 2019 государство зарегистрировало статус Киевской Митрополии, чем завершило юридическое оформление ПЦУ. Этим же решением был отменен приказ министерства культуры о регистрации устава УПЦ КП.
- "Собор" ликвидированного Киевского патриархата состоялся в четверг, 20 июня, во Владимирском соборе. На нем заявили о якобы отмене решения о роспуске УПЦ КП и возобновлении деятельности этой религиозной организации.
- Архиепископ Зоря отметил, что некоторых лиц, принимавших участие в собрании Филарета, привлекали к ним путем обещания архиерейских рукоположений
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