УПЦ (МП) требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ

19 июня, 2019, 20:31

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ)

Об этом сообщает юридический отдел Украинской православной церкви (МП).

"18 июня 2019 г. Окружной административный суд города Киева принял к рассмотрению и открыл производство по административному делу на основании предъявленного Киевской митрополией Украинской православной церкви иска о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить действия", - отмечается на сайте.

Иск подан в отношении Министерства культуры Украины и государственного регистратора - КП "Центр правовой помощи и регистрации". Речь идет о "нарушении законодательства", а также "совершении ответчиками по административному делу противоправных действий".

В УПЦ (МП) считают, что решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)" и соответствующую запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований суд должен отменить.

Сейчас Киевская митрополия УПЦ (МП) осуществляет подготовку к участию в рассмотрении административного дела.

30 января 2019 г. КП "Центр правовой помощи и регистрации" зарегистрировал образование Православной церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)".