Участникам собрания Филарета обещали архиерейские рукоположения, - Заря

20 июня, 2019, 16:02

Архиепископ Заря отметил, что некоторых лиц, принимавших участие в собрании Филарета, привлекали к ним путем обещания архиерейских рукоположений

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что "собор" ликвидированного Киевского патриархата, который состоялся 20 июня, никаких последствий для Православной церкви Украины не имеет.

"Это просто собрание, которое было собрано по личной воле почетного патриарха Филарета", - сказал Евстратий Зоря.

Он отметил, что сейчас произошло выделение небольшой части тех, кто принадлежал к единой Поместной Украинской Православной Церкви в новую структуру, для того, чтобы подтвердить свои возможности и свои полномочия, присваивает себе историческое название Украинской православной церкви Киевского патриархата. "Но таковой не является и быть не может", - уточнил Зоря.

Он также отметил: "Мы знаем, что некоторых лиц, которые принимали участие в этом собрании, привлекали к ним путем обещания архиерейских рукоположений. Но оценку этим действиям даст Священный синод во время заседания в понедельник. В качестве одного из членов синода, как иерарх могу подтвердить, что все те лица, которые таким своеобразным способом будут приобретать епископское достоинство в этой выделена структуре, не должны рассчитывать на то, что потом они придут к единой Поместной православной церкви и уже в ней будут епископами ".

Он пояснил, что в ПЦУ епископами могут быть только те, кто принимал участие в объединительном процессе. Также епископов может выбрать Священный синод после объединительного процесса.

"Никакие посторонние лица пусть не надеются на то, что таким образом получат епископское достоинство", - подытожил Зоря.