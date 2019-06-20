Регистрация ПЦУ отменила приказ Минкульта о деятельности УПЦ КП, - Зоря

20 июня, 2019, 15:27

30 января 2019 года государство зарегистрировало статус Киевской Митрополии, чем завершило юридическое оформление ПЦУ. Этим же решением был отменен приказ министерства культуры о регистрации устава УПЦ КП

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"30 января 2019 года государство зарегистрировало статус Киевской Митрополии, чем завершило юридическое оформление ПЦУ. Тем же решением было отменено приказы министерства культуры о регистрации устава УПЦ КП и таким образом это религиозное объединение не может считаться отдельно существующим", - отметил Зоря.

Также архиепископ прокомментировал "собор" ликвидированного Киевского патриархата, который состоялся 20 июня.

"Эти сборы присвоили себе название поместного собора УПЦ КП. На самом деле, это собрание не может трактоваться как поместный собор УПЦ КП, потому что истинный поместный собор УПЦ КП состоялся 15 декабря 2018. Также есть видео, что это решение о прекращении деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ было принято осознанно, добровольно с пониманием тех последствий, к которым ведет ", - добавил он.

Зоря подчеркнул, что от 15 декабря УПЦ КП и Украинская автокефальная церковь прекратили отдельное существование и является единственной церковью.

Напомним, "собор" ликвидированного Киевского патриархата состоялся в четверг, 20 июня, во Владимирском соборе. На нем заявили о якобы отмене решения о роспуске УПЦ КП и возобновлении деятельности этой религиозной организации.