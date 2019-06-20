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Espreso.tvОбществоКСУ подтвердит конституционность указа Зеленского, - Стефанчук

КСУ подтвердит конституционность указа Зеленского, - Стефанчук

В Администрации президента ожидают 20 июня на решение Конституционного суда Украины по поводу указа главы государства о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Раду

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Судебно-юридическая газета .

Представитель Зеленского убежден, что решение будет в пользу конституционности указа президента, говорится в сообщении.

"По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы", - отметил он.

По его мнению, процесс подготовки к досрочным выборам в Раду не прекратится.

"Даже если решение Конституционного суда окажется не в пользу президента, то это не значит, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине ", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что согласен с мнением главы ЦИК Татьяны Слипачук, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет.

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