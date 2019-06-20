КСУ подтвердит конституционность указа Зеленского, - Стефанчук
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Судебно-юридическая газета .
Представитель Зеленского убежден, что решение будет в пользу конституционности указа президента, говорится в сообщении.
"По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы", - отметил он.
По его мнению, процесс подготовки к досрочным выборам в Раду не прекратится.
"Даже если решение Конституционного суда окажется не в пользу президента, то это не значит, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине ", - подчеркнул Стефанчук.
Он добавил, что согласен с мнением главы ЦИК Татьяны Слипачук, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.
- 31 мая Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.
- 13 июня ЦИК зарегистрировала 43 международных наблюдателя на выборах в Раду.
- 17 июня Центризбирком зарегистрировал 164 кандидата в народные депутаты от политической партии Гражданская позиция (партия Анатолия Гриценко).
- 18 июня председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что
Конституционный суд не может остановить выборы своим решением , а может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Рады.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-